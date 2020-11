Diocesi: Perugia, morto mons. Gustavo Coletti, per più di mezzo secolo parroco di Ponte Pattoli. Primo sacerdote diocesano deceduto per Covid-19

Nella scorsa notte, presso l’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia, è morto mons. Gustavo Coletti, parroco emerito di Ponte Pattoli, il primo sacerdote dell’arcidiocesi perugino-pievese deceduto per il Covid-19. Nato a Perugia il 22 agosto 1938 e compiuti gli studi teologici fu ordinato sacerdote il 27 giugno 1965. Era da alcuni anni a “riposo” come parroco, ma sempre attivo in parrocchia nell’ascoltare le persone, confortandole e sostenendole nel momento del bisogno materiale e spirituale. Per le sue non comuni doti di uomo e di sacerdote era stato nominato da Papa Giovanni Paolo II cappellano di Sua Santità con il titolo di “monsignore”.

Profondo è il cordoglio espresso dal vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, mons. Marco Salvi, a nome anche dell’intero clero diocesano, alla famiglia Coletti e a tutta la comunità parrocchiale di Ponte Pattoli guidata pastoralmente da don Gustavo per più di mezzo secolo.

Le esequie si terranno nella chiesa del nosocomio cittadino, nel pomeriggio di domani, mercoledì 11 novembre, riservate ad una rappresentanza del presbiterio diocesano. Successivamente il feretro raggiungerà i centri abitati di Ponte Pattoli e Casa del Diavolo per poi essere tumulato nella tomba di famiglia a Rancolfo.