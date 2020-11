Ebrei: morto Renzo Gattegna. Ucei, “una perdita immensa”. Sassoli (Pe), “si è spento un uomo di pace”

“Una perdita immensa per l’ebraismo e tutta la società italiana”. Con queste parole, l’Unione delle Comunità ebraiche italiane dà con un comunicato la notizia della scomparsa di Renzo Gattegna, che dal 2006 al 2016 è stato presidente dell’Ucei. Avvocato civilista, era nato a Roma nel 1939. “Si è spento poche ore fa Renzo Gattegna, già presidente dell’Ucei”, scrive l’attuale presidente Noemi di Segni . “Il suo ultimo respiro e sguardo è stato quello di sempre, quello di chi ha guidato le Comunità ebraiche italiane con rettitudine, professionalità e infinita dedizione, con visione e determinazione per far conoscere l’immensità del nostro popolo e delle nostre tradizioni, per essere in ogni momento e luogo di esempio agli altri. Un esempio di come si è profondamente ebrei nella vita istituzionale, relazionale, professionale e familiare. Appena poche ore e ci sentiamo soli e frastornati cercando di mettere assieme infiniti ricordi e momenti che hanno visto Renzo sempre presente con garbo, saggezza, eleganza, interesse all’altrui pensiero, desideroso di affermare verità e giustizia”. E conclude: “A Ilana la moglie, ai suoi figli Roberto e Daniel, alle nuore, alle nipoti e al nipotino il nostro immenso abbraccio, partecipi dell’infinita perdita e dolore. Che il suo ricordo sia di benedizione come è stato il suo fare costante e infinito”.

“Durante le sue tre esperienze al vertice dell’Unione – scrive il portale Moked – Gattegna ha intensamente lavorato per fare del mondo ebraico un attore di primo piano della vita nazionale attraverso iniziative volte a favorire il dialogo, l’incontro, il confronto delle idee. Un confronto sempre a testa alta, con la piena consapevolezza dell’immensa eredità di oltre duemila anni di storia e radici”. “Con la scomparsa di Renzo Gattegna – scrive su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti – l’ebraismo italiano perde una guida saggia e appassionata. Durante la sua presidenza dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, sono stati tanti i momenti di confronto e condivisione in cui ho avuto modo di conoscere meglio Renzo, una persona perbene che mancherà a tutte e tutti”.

Anche David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, dedica un tweet: “Addio a Renzo Gattegna, per anni presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane. Garbo, cultura, sensibilità, disponibilità: si è spento un uomo di pace, che amava il dialogo con i giovani e combatteva per i diritti di ogni minoranza”.