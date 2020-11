Germania: diocesi di Essen, videogioco per comprendere il messaggio di solidarietà di san Martino

La diocesi di Essen promuove “la misericordia nella vita quotidiana” con un cortometraggio dedicato a san Martino. Il video “Super Martin Land” si rifà allo storico videogioco edito nel 1989, quinto della serie dell’eroico idraulico “Super Mario”. Lo scopo che si prefigge la diocesi di Essen è quello di incoraggiare la condivisione di piccole cose nella vita di tutti i giorni, come ha riferito a katholisch.de il portavoce della diocesi, Jens Albers. “Tutti possono essere come san Martino”, questo è il messaggio principale del colorato contributo, nel quale Martino, con mantello e spada (la cui memoria cade l’11 novembre), si deve confrontare con una serie di prove su più livelli. Le varie scene esemplari “hanno lo scopo di invitare tutti a prestare attenzione ai nostri simili, con particolare riferimento al periodo del Covid-19”, che ha tra l’altro bloccato le tradizionali processioni di bambini con lumini colorati per le strade delle città tedesche per far memoria proprio di san Martino. “Come il nostro ‘eroe’ del gioco, ognuno di noi può aiutare gli altri nella vita di tutti i giorni con gesti molto semplici e piccoli e condividere qualcosa di suo”, afferma Albers. Il video è stato pubblicato sui canali social e sulla homepage della diocesi di Essen.