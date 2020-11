Renzo Gattegna: il messaggio di cordoglio della Cei, “uomo di grande fede, instancabile promotore del dialogo”

“Uomo di grande fede, instancabile promotore del dialogo e appassionato educatore”. Così mons. Stefano Russo, segretario generale della Conferenza episcopale italiana definisce Renzo Gattegna, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei) dal 2006 al 2016, in un messaggio di cordoglio fatto arrivare alla presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. “La Chiesa che è in Italia – scrive mons. Russo – accoglie con profondo dolore la notizia della scomparsa dell’avvocato Renzo Gattegna, per molti anni presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane”. “Tutti abbiamo ancora nelle orecchie e nel cuore le parole con cui, il 17 gennaio del 2016, concludeva il suo indirizzo di saluto a Papa Francesco, in visita al Tempio Maggiore di Roma: ‘La salvezza per tutti può venire solo (…) camminando fianco a fianco, nel rispetto delle diversità, ma al tempo stesso consapevoli dei molti valori e principi che ci uniscono’”. “Animati da quel medesimo spirito – prosegue Russo -, certi che la nostra comune radice non possa che condurci verso un cammino di dialogo, amicizia e fratellanza, vogliamo assicurare la nostra fervida preghiera: ‘Sia benedetto il Signore, nostro Dio, Re dell’Universo, Vero Giudice’”. In una nota diffusa questa mattina, la presidente dell’Ucei ha parlato di “una perdita immensa per l’ebraismo e tutta la società italiana”. “Il suo ultimo respiro e sguardo è stato quello di sempre, quello di chi ha guidato le Comunità ebraiche italiane con rettitudine, professionalità e infinita dedizione, con visione e determinazione per far conoscere l’immensità del nostro popolo e delle nostre tradizioni, per essere in ogni momento e luogo di esempio agli altri”.

Avvocato civilista, romano, sempre attento alle minoranze, sempre in prima linea nel combattere l’estremismo e l’ideologizzazione dei valori religiosi, uomo di dialogo e mediazione, Renzo Gattegna è stato il primo leader dell’ebraismo contemporaneo a essere stato inserito tra le voci dell’Enciclopedia Treccani. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, profondamente colpito, ha inviato alla famiglia un messaggio di cordoglio nel quale ricorda “l’impegno profuso con intelligenza, garbo ed equilibrio durante i lunghi anni vissuti alla guida dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane”. Anche David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, dedica un twitter: “Addio a Renzo Gattegna, per anni presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane. Garbo, cultura, sensibilità, disponibilità: si è spento un uomo di pace, che amava il dialogo con i giovani e combatteva per i diritti di ogni minoranza”.