Renzo Gattegna: Franceschini (min. Cultura), “esemplare il suo impegno per la convivenza e la tolleranza”

“Un uomo che, in tutto il suo percorso nella comunità ebraica, ha sempre agito con equilibrio, saggezza, senso dello Stato. Doti importanti, che egli ha messo con generosità a disposizione delle istituzioni partecipando anche alla nascita del Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah”. Così il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha commentato la morte di Renzo Gattegna, dal 2006 al 2012 presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei). “Collaborare con lui è stato per me un onore. Il suo impegno per la convivenza e la tolleranza è stato esemplare, ci mancherà”, ha concluso il ministro.