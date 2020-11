Rapporto McCarrick: più di 90 interviste su abusi, “sua abilità nel fundraising non ha mai influenzato decisioni Santa Sede”

“Nel corso di lunghe interviste, spesso emotive, le persone hanno descritto una gamma di comportamenti comprendenti abusi o aggressioni sessuali, attività sessuale non voluta, contatti fisici intimi e condivisione dello stesso letto senza contatti fisici”. È quanto si legge nel “Rapporto McCarrick sulla conoscenza istituzionale e il processo decisionale della Santa Sede riguardante l’ex cardinale Theodore Edgar McCarrick (dal 1930 al 2017)”, pubblicato dalla Segreteria di Stato e diffuso oggi, che contiene anche “racconti dettagliati di abusi di autorità e di potere”. “McCarrick lavorò per conto di molte diverse istituzioni religiose e laiche nel corso di cinque decenni”, si ricorda nel Rapporto: “Viaggiò all’estero per la Usccb, il Catholic Relief Services, la Santa Sede, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, l’Appeal of Conscience Foundation e una serie di altri enti e istituzioni private e governative. Inoltre intraprese iniziative e viaggi per proprio conto”. Circa il lavoro internazionale coordinato con la Santa Sede, le attività di McCarrick “spesso costituirono una forma di diplomazia soft, basata sul lavoro pastorale e sul dialogo culturale, educativo, scientifico e interreligioso”. “McCarrick non fu mai un diplomatico della Santa Sede”, si precisa nel documento: “Nonostante l’abilità di McCarrick nel fundraising fosse apprezzata, non fu determinante nella presa delle decisioni più importanti che lo riguardavano, compresa la sua nomina a Washington nel 2000”. Inoltre, “l’indagine non ha provato che i doni e donazioni fatti abitualmente da McCarrick abbiano mai influenzato le decisioni significative prese dalla Santa Sede a suo riguardo”. Nell’ambito della Curia Romana, le informazioni sono state raccolte principalmente presso la Segreteria di Stato, la Congregazione per la dottrina della fede, la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, la Congregazione per i vescovi e la Congregazione per il clero. Sono stati vagliati, inoltre, tutti i documenti rilevanti della Nunziatura apostolica negli Stati Uniti. Più di novanta le interviste testimoniali, di durata variabile tra una e trenta ore. Tra gli intervistati vi sono anche officiali attuali e passati della Santa Sede, cardinali e vescovi negli Stati Uniti, officiali della Conferenza episcopale degli Stati Uniti (Usccb), ex seminaristi e sacerdoti di varie diocesi.