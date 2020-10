Vescovi umbri: costituito il “Servizio regionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”

La Conferenza episcopale umbra, dando seguito alle indicazioni della Cei, ha provveduto a costituire il “Servizio eegionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”, affidando il compito di referente regionale a mons. Domenico Cancian, vescovo di Città di Castello, e di coordinatore regionale a mons. Vittorio Gepponi, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano umbro. Lo rende noto un comunicato della Ceu, diffuso oggi, riguardante la riunione dei vescovi umbri, svoltasi il 5 ottobre presso il Pontificio Seminario regionale “Pio XI” di Assisi, sotto la presidenza dell’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo. “Il Servizio regionale – ricorda la nota – è chiamato a monitorare e documentare le iniziative di prevenzione e formazione, nonché le modalità di attuazione a livello locale delle Linee guida nazionali; accompagnare le singole diocesi, comunità religiose, associazioni e altre realtà ecclesiali nella stesura di protocolli e indicazioni di buone prassi; stimolare, promuovere e coordinare in proposito l’informazione e la formazione degli operatori pastorali; se richiesto dal vescovo diocesano o dal superiore maggiore competente, accogliere e trattare secondo i protocolli stabiliti dal Servizio nazionale le segnalazioni di abusi sessuali in ambito ecclesiale”. A breve verrà aperto un apposito Centro di ascolto che sarà il punto di riferimento non solo per eventuali segnalazioni ma anche per ottenere informazioni e verranno comunicati indirizzo e recapiti telefonici e mail.

Durante la riunione, accogliendo con riconoscenza la 3ª edizione italiana del Messale Romano, i vescovi umbri hanno deciso che in tutte le chiese della regione venga utilizzato il “nuovo” Messale a partire dalla Prima Domenica di Avvento, il 29 novembre prossimo.

Nel corso dell’incontro i presuli si sono recati in visita alla nuova sede degli Istituti teologico (Ita) e superiore di scienze religiose (Issra) realizzata recentemente in un’ala del Seminario regionale umbro.

Infine, in sostituzione di mons. Benedetto Tuzia, vescovo emerito di Orvieto-Todi, i vescovi umbri hanno chiesto al loro presidente, mons. Renato Boccardo, di assumere ad interim la guida della Commissione regionale per la carità.