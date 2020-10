Papa Francesco: udienza, firma anche tra i fedeli una copia della sua nuova enciclica

In primo piano le famiglie, durante l’udienza generale di oggi. Papa Francesco è arrivato in Aula Paolo VI, sede dell’incontro del mercoledì a causa della pioggia battente che da stamattina ha fatto capolino a Roma. Appena arrivato, intorno alle 8.45, il Santo Padre ha cominciato a percorrere a piedi il corridoio centrale e subito si è fermato a lungo con alcune famiglie, bambini compresi, scambiando parole con loro alla distanza di sicurezza necessaria per le misure anti Covid-19. Poi è stata la volta di alcune coppie più anziane, una delle quali ha consegnato al Papa ha consegnato una targa commemorativa. Una coppia più giovane, porgendogli una copia della sua ultima enciclica, “Fratelli tutti”, diffusa tre giorni fa, ha chiesto l’autografo dell’insigne autore. Arrivato al centro del sagrato, Francesco ha preso posto ai piedi della scalinata, circondato, sempre a distanza, da un gruppo di famiglie.