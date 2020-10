Vescovi Toscana: il card. Betori confermato presidente. Al neoeletto governatore Giani gli auguri della Conferenza episcopale

Il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, è stato confermato per il prossimo quinquennio presidente della Conferenza episcopale toscana. Mons. Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo di Pisa, sarà il vicepresidente mentre mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia, segretario. Lo hanno deciso i presuli toscani nel corso dell’assemblea svoltasi il 28 settembre all’eremo di Lecceto, a Malmantile (Firenze). La riunione, spiega una nota diffusa oggi, avrebbe dovuto svolgersi in Valdinievole, in occasione del V centenario di istituzione della diocesi di Pescia, ma è stata spostata dopo la notizia che il vescovo Roberto Filippini è risultato positivo al tampone per il Covid-19. “A lui, così come a tutte le persone colpite in questi giorni dal contagio, i vescovi – si legge – hanno espresso vicinanza, con l’auspicio che possano superare al più presto e senza conseguenze questa situazione”.

Nel corso dei lavori, i vescovi si sono confrontati in vista della prossima Assemblea generale della Cei e hanno ricordato come le comunità devono impegnarsi nell’accoglienza e nella valorizzazione della terza edizione italiana del Messale Romano che comincerà ad essere usata nelle chiese della Toscana a partire dal prossimo 29 novembre, prima domenica di Avvento.

Inoltre, è stato confermato l’impegno a tenere vivo l’interesse sul discorso alla Chiesa italiana che il Santo Padre a tenuto a Firenze il 10 novembre 2015, in occasione del Convegno ecclesiale nazionale, e di cui il prossimo 10 novembre si celebreranno i cinque anni. Larga parte dell’incontro è stata dedicata all’ascolto di una delegazione dei responsabili degli Istituti diocesani per il Sostentamento del clero della Toscana, i cui Consigli di amministrazione in gran parte si avviano alla conclusione del loro mandato quinquennale.

Per il mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alle missioni, i vescovi hanno rivolto il loro pensiero ai tanti toscani (sacerdoti, religiosi, laici) impegnati nella testimonianza del Vangelo nei diversi continenti, invitando le comunità cristiane a non far mancare loro il sostegno, sia con la preghiera che con le offerte. Infine, a seguito delle elezioni regionali che si sono svolte anche in Toscana, i vescovi “rivolgono al nuovo presidente della Regione, Eugenio Giani, e a tutti gli eletti nel nuovo Consiglio regionale l’augurio di un lavoro proficuo e attento alle tante necessità della popolazione che abita nelle nostre città e nei nostri paesi, rinnovando la disponibilità delle Chiese toscane alla collaborazione con le istituzioni in vista del bene comune, nel rispetto degli ambiti specifici”.