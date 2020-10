Scuola: Fidae, al via stasera la formazione on line su educazione civica e norme anti Covid per lavorare in sicurezza

Prende il via oggi alle 18, in diretta sul canale YouTube della federazione, la seconda fase del progetto #vogliamofarescuola con i “mercoledì formativi della Fidae”. Tutte le settimane, fino a maggio 2021, alle ore 18 si terranno webinar e workshop di accompagnamento sulla fase documentale riguardante le norme anti Covid per lavorare in sicurezza; di formazione dei docenti in senso lato, ma in particolar modo sulla prassi della didattica a distanza, in presenza e mista; e corsi di Educazione civica

“Ricominciamo quest’anno con tante incertezze a cui vogliamo rispondere con delle certezze – ha dichiarato la presidente della Fidae, Virginia Kaladich -: ecco perché abbiamo deciso di proseguire con un progetto nato durante il lockdown che ha portato dei frutti importanti, come la stesura di una prassi di riferimento internazionale per la Dad e la didattica mista. Dobbiamo cambiare la nostra prospettiva e usare questo tempo anche per sperimentare e per cercare di dare un volto nuovo alla scuola”.

Il progetto sarà aperto a tutte le scuole, paritarie o statali. Per tutte le altre informazioni si può consultare il sito web della Federazione.