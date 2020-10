Coronavirus Covid-19: Iss, “nel secondo trimestre dell’epidemia è aumentata leggermente l’età media dei decessi e la proporzione di donne”

“Nel secondo trimestre dell’epidemia di Covid-19 è aumentata leggermente l’età media dei decessi e la proporzione di donne”. Lo afferma l’aggiornamento del report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a Sars-Cov-2 pubblicato su “Epicentro” dell’Istituto superiore di sanità (Iss).

“Tra le co-morbosità preesistenti – viene spiegato –, nei decessi del secondo periodo, aumentano le persone con fibrillazione atriale, demenza (più che raddoppiate) e insufficienza respiratoria cronica (quasi raddoppiate); aumentano i decessi di persone con 3 o più patologie preesistenti e diminuiscono quelli con meno patologie o nessuna: ciò sembra indicare che nel secondo periodo i decessi riguardano persone più anziane e con una condizione di salute preesistente peggiore rispetto ai decessi relativi al primo trimestre”.

“Questo dato – concludono gli autori – può essere spiegato da maggiori conoscenze circa l’infezione e maggiori capacità e tempestività di cura della stessa nel periodo giugno-agosto. Inoltre è verosimile che nei mesi di marzo e aprile il Covid-19 sia stato sotto-diagnosticato in molti deceduti anziani fragili (come per esempio quelli in Rsa). Questo può aver portato una sottostima del carico di patologie dei deceduti in tale periodo”.