Giornali Fisc: Bortoli (La Difesa del popolo), “aiutiamo la comunità dei lettori a interpretare la realtà e la Chiesa di Padova a raccontarsi”

“Accolgo questa nomina con sorpresa e con estrema gratitudine nei confronti della Chiesa di Padova. Sento la vicinanza e la fiducia del vescovo Claudio e di molti amici tra i preti e i laici della nostra diocesi. Guardo alla storia ultracentenaria del nostro settimanale, al ruolo che la Difesa ha giocato nei decenni nelle battaglie decisive per il territorio padovano, veneto e italiano e provo esattamente cosa significa stare da nano sulle spalle dei giganti, come scriveva novecento anni fa Bernardo di Chartres”. Lo afferma Luca Bortoli, nuovo direttore del settimanale diocesano di Padova, “La Difesa del popolo”, esprimendo “sorpresa, gratitudine, senso di responsabilità e impegno per il nuovo incarico”. “Inizio questo servizio nel mezzo della prova più impegnativa per il nostro Paese dalla Seconda guerra mondiale a oggi – aggiunge -. E proprio la pandemia su scala planetaria causata dal virus Sars-Cov-2 ci sta dimostrando quanto il settimanale diocesano possa consentire alla comunità dei lettori di interpretare al meglio la realtà, grazie alla sua vocazione all’approfondimento, e alla Chiesa di Padova di raccontarsi e di partecipare al dibattito in corso attraverso il quale siamo chiamati a progettare il futuro inedito che ci attende. La redazione, i collaboratori e tutta la squadra della Difesa del popolo saranno all’altezza del compito impegnativo a cui sono chiamati”.

Il cambio di direzione si inserisce anche in un più ampio processo di rinnovamento e riorganizzazione della comunicazione nella Chiesa di Padova, che ha visto lo scorso anno la nomina di don Daniele Longato a direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali. A lui il compito di sovrintendere all’intero comparto comunicativo che, nel suo insieme comprende, oltre al settimanale diocesano, il sito e i social della Chiesa di Padova, l’ufficio stampa diocesano, il cinema Mpx e le sale di comunità del territorio diocesano, la libreria San Paolo-Gregoriana e altri prodotti editoriali, tra cui il mensile di spiritualità Dall’Alba al tramonto, facenti capo a Euganea editoriale comunicazioni srl e La Difesa srl.