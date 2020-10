Decreti sicurezza: Natili Micheli (Cif), “migranti non più criminali ma fratelli”

“Per una coincidenza del caso, la firma dei nuovi Decreti sulla sicurezza con i quali il secondo governo Conte volta le spalle a quelli del primo governo Conte, è coincisa con la pubblicazione della Enciclica sociale di Papa Francesco ‘Fratelli tutti’”. Lo sottolinea Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif), evidenziando come “la novità di questi ultimi decreti consiste nel superamento della dimensione criminale in cui erano collocati le vittime della tragedia politica ed economica, come sono i migranti, tornando ad essere, come dice Papa Francesco, fratelli”.