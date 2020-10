Rom: piano decennale Ue. Dalli (Commissione), “garantire eguaglianza a milioni di rom”. Strategie nazionali entro un anno

Elena Dalli (Photo SIR/European Commission)

“Affinché l’Unione europea diventi un’autentica Unione dell’uguaglianza dobbiamo garantire che milioni di rom siano trattati equamente, siano socialmente inclusi e possano partecipare alla vita sociale e politica senza eccezioni”. È il commento rilasciato da Helena Dalli, commissaria Ue per l’uguaglianza, in merito al piano decennale Ue per i rom. “Con gli obiettivi fissati oggi nel quadro strategico, ci aspettiamo – dice – di compiere progressi concreti entro il 2030 verso un’Europa in cui i rom siano riconosciuti come parte della diversità della nostra Unione, partecipino alle nostre società e abbiano tutte le opportunità per contribuire pienamente alla vita politica, sociale ed economica dell’Ue e trarne pieno beneficio”. La Commissione invita gli Stati membri a presentare strategie nazionali d’inclusione entro il settembre 2021 e a riferire sulla loro attuazione ogni due anni. La Commissione monitorerà inoltre i progressi verso il conseguimento degli obiettivi per il 2030 sulla base dei contributi delle indagini condotte dall’Agenzia europea per i diritti fondamentali e dei contributi della società civile.