Istruzione: “Con i Bambini”, venerdì un incontro on line sull’importanza di “un’educazione di qualità”

Assicurare un’istruzione di qualità, equa, inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti. È il gol numero 4 dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile. Un tema globale (750 milioni gli adulti analfabeti nel mondo, due terzi dei quali sono donne) che interessa anche il nostro Paese. Lo sottolinea l’impresa sociale “Con i Bambini”, che organizza venerdì on line l’incontro “Imparare con i bambini. Dall’istruzione di qualità alla ‘educazione di qualità’. L’importanza della comunità educante”, nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile promosso da Asvis. “In Italia permangono forti disuguaglianze tra le regioni, dovute al divario del Sud rispetto alla media nazionale, evidente per la quota di laureati tra i 30-34 anni (21,6% nel Mezzogiorno, rispetto alla media nazionale del 26,9%) e per l’uscita precoce dal sistema di formazione che si attesta al 18,5% rispetto alla media italiana del 14%. In questo contesto si insinua un fenomeno spesso invisibile”, evidenzia “Con i Bambini”, che denuncia: “La povertà educativa minorile interessa ancora troppi bambini e ragazzi. Si tratta di un fenomeno multidimensionale, frutto del contesto economico, sanitario, familiare e abitativo, non è solo legata alle cattive condizioni economiche, ma è povertà di relazioni, isolamento, cattiva alimentazione e scarsa cura della salute, carenza di servizi, di opportunità educative e di apprendimento non formale”. Il titolo “Imparare con i bambini”, che rimanda ad un concetto di circolarità del processo di apprendimento, “è anche un invito a volgere lo sguardo sull’attuale situazione sociale”.

