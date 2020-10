Parlamento Ue: nomina di McGuinness a commissario e altro portafoglio a Dombrovskis. Nuovo meccanismo per “proteggere la democrazia”

L’ex eurodeputata Mairead McGuinness (Irlanda) sarà la nuova commissaria per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali. La sua nomina è stata approvata dal Parlamento europeo, riunito a Bruxelles in plenaria. Il cambiamento di portafoglio per il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis (Lettonia) è stato ugualmente approvato oggi. Il vicepresidente è ora responsabile per il commercio. Il rimpasto si è reso necessario in seguito alle dimissioni del Commissario per il commercio, Phil Hogan, a fine agosto.

In una iniziativa legislativa approvata sempre oggi, il Parlamento europeo presenta la sua proposta per un meccanismo dell’Ue “volto a proteggere e rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali”. Il testo sottolinea le preoccupazioni dei deputati per “l’ascesa e il radicamento di tendenze autocratiche e illiberali”, ulteriormente aggravate dalla pandemia di Covid-19, nonché dalla “corruzione, dalla disinformazione e dall’appropriazione dello Stato” in diversi Paesi Ue. “Per proteggere efficacemente l’ordinamento giuridico dell’Unione europea, i diritti fondamentali dei suoi cittadini e la sua credibilità internazionale dal deterioramento dei valori dell’articolo 2, i deputati – spiega un comunicato – propongono uno strumento permanente, basato su fatti comprovati, che si applichi in modo equo, obiettivo e giusto a tutti gli Stati membri nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità”.

Il nuovo “Ciclo di monitoraggio annuale” dovrebbe contemplare aspetti preventivi e correttivi, basati su raccomandazioni specifiche per Paese, con “scadenze e obiettivi legati a misure concrete, tra cui le procedure ai sensi dell’articolo 7, i procedimenti di infrazione e la condizionalità di bilancio (una volta in vigore)”. La proposta del Parlamento consoliderebbe i meccanismi esistenti, come la recente Relazione sullo Stato di diritto nell’Unione europea.