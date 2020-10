Terzo settore: Fiaschi (Forum), “bene le parole di Conte, ora completamento della Riforma entro il 2020”

“Accogliamo con favore le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: il completamento della riforma del Terzo settore entro 2020 è un obiettivo che deve essere raggiunto”. Lo ha affermato la portavoce del Forum nazionale Terzo settore, Claudia Fiaschi, commentando le parole del premier che, durante la 40ª Assemblea nazionale di Confcooperative, ha sottolineato come “siamo ancora in tempo per mantenere l’impegno entro la fine di quest’anno e siamo determinati”.

In questo momento di crisi, sostiene Fiaschi, “migliaia di imprese sociali e di soggetti dell’associazionismo, fondamentali per la coesione sociale delle nostre comunità, hanno bisogno di vedere conclusa la fase attuativa della riforma per progettare al meglio la ripartenza. Dopo il via libera al Registro unico nazionale del Terzo settore, completare l’attuazione della riforma entro fine anno, soprattutto per quel che riguarda il dispositivo fiscale rappresenta un elemento decisivo”.