Salute mentale: Fondazione Soleterre, “il 10 ottobre consulti gratuiti online con nostri psicologi”

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale che ricorre il prossimo 10 ottobre, la Fondazione Soleterre organizza consulti online gratuiti di un’ora con i propri psicologici nella convinzione che “la salute non passa solo dall’assenza di malattia, ma corrisponde a uno stato di completo benessere psicologico, oltre che fisico”. L’iniziativa, pensata per “avvicinare chi finora non ha mai considerato il sostegno psicologico come una strada percorribile e allo stesso tempo – viene spiegato in una nota – per informare le persone sull’importanza di occuparsi del proprio benessere mentale”, ha anche l’obiettivo di “combattere i pregiudizi e dimostrare come usufruire del sostegno psicologico sia un gesto per volersi bene e che può entrare a far parte della propria vita e quotidianità”.

“Non ci sono mai buoni motivi per incontrare uno psicologo – osserva Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre –. Di solito l’incontro succede quando si è disperati e si percorrono tutte le strade, con la pretesa che arrivi un’altra persona a risolvere i nostri problemi. Vorremmo, invece, darvi qualche buon motivo per farlo”. È possibile prenotare il proprio consulto al numero 335-7711805. Le telefonate degli interessati saranno raccolte e nei giorni successivi prese in carico dagli psicologi disponibili.