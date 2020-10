Diocesi: Caritas Lecce, lanciato il “Progetto giovani” per sperimentare la gioia del servizio verso i poveri

Si chiama “Progetto giovani” l’iniziativa lanciata dalla Caritas diocesana di Lecce per rilanciare il volontariato giovanile e valorizzare i valori di missionarietà, giustizia e l’attenzione al prossimo, soprattutto nei confronti delle persone che si trovano in stato di difficoltà. Verranno scelti 4 giovani, due maschi e due femmine, tra i nomi segnalati dai parroci entro il 10 ottobre attraverso l’invio di un curriculum vitae all’indirizzo mail segreteria@caritaslecce.it. Il servizio durerà 9 mesi, dal 3 novembre 2020 al 30 luglio 2021, dalle 9 alle 12.30 di ogni giorno, offrendo la possibilità di conoscere i luoghi di servizio e le persone che vi operano. Le persone selezionate riceveranno copertura assicurativa, un piccolo rimborso spese e la formazione necessaria per l’espletamento del servizio. “Tale esperienza riteniamo possa essere utile per il soggetto designato che la vive ma anche come testimonianza presso i coetanei all’interno della propria comunità parrocchiale di una concreta esperienza di crescita umana e cristiana”, scrive mons. Nicola Macculi, direttore della Caritas diocesana, nella lettera inviata a tutte le parrocchie: “Perciò pensiamo che nel giro di qualche anno questi e altri giovani possano contribuire a dare linfa vitale al tessuto delle nostre comunità e in particolare al nuovo laicato della diocesi”.