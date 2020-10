Tv2000: Milano, stasera il Rosario a S. Maria presso S. Celso apre l’anno dell’associazione Famiglie per l’accoglienza

Trasmesso in diretta su Tv2000 e in streaming su YouTube e Facebook, stasera, alle ore 21, nel santuario di S. Maria presso S. Celso a Milano sarà recitato il Rosario presieduto dall’arcivescovo, mons. Mario Delpini. Il momento di preghiera è promosso da Famiglie per l’accoglienza in collaborazione con l’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei e il Forum delle associazioni familiari.

“Oh Madonna, tu sei la sicurezza della nostra speranza! Nell’accoglienza l’audacia di un incontro” il titolo scelto per l’evento, che apre il nuovo anno sociale 2020-2021 di Famiglie per l’accoglienza, rete di famiglie che si accompagnano, in Italia e all’estero, nell’esperienza dell’accoglienza familiare – adozione, affido, ospitalità, cura degli anziani e dei disabili – proponendola come bene per l’individuo e la società intera.

La recita del Rosario sostituisce infatti quest’anno il consueto pellegrinaggio di inizio anno sociale, a cui prendono parte – in vari santuari mariani in Italia – migliaia di membri dell’associazione. “Avere al nostro fianco mons. Delpini per dare inizio al nostro cammino annuale è certamente un ulteriore motivo di gratitudine che si aggiunge a quella per ciò che abbiamo imparato e stiamo imparando nella drammaticità di questi mesi definendo una nuova e ancora più potente consapevolezza sul valore dell’incontro, con chiunque”, commenta Luca Sommacal, presidente dell’associazione, sottolineandone così il peculiare carattere di apertura e inclusione.