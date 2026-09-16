Università: Australian Catholic University, inaugurazione del primo campus permanente a Roma, ponte tra Chiesa e ricerca internazionale

(Foto Acu)

L’Australian Catholic University (Acu) aprirà il 22 settembre (ore 9.30) la sua sede permanente a Roma, situata presso Acu Rome Campus (Largo Giovanni Berchet 4), diventando una delle sole tre Università australiane con una presenza stabile in Europa. Il campus, che finora ha ospitato esclusivamente studenti australiani nell’ambito di programmi di studio all’estero, si apre ora a studenti e ricercatori di tutto il mondo, rafforzando la dimensione internazionale dell’ateneo. La nuova sede romana, si legge in un comunicato dell’Acu, situata nei pressi della Città del Vaticano, sarà un centro dedicato alla ricerca, alla formazione executive e alla collaborazione accademica internazionale. Tra i principali ambiti di attività figurano programmi su intelligenza artificiale, safeguarding e leadership istituzionale, oltre a percorsi di ricerca interdisciplinari sui temi della dignità e della fioritura umana, che mettono in dialogo teologia, filosofia e scienze sociali. “Roma ci offre un luogo straordinario per esplorare queste domande insieme alla Chiesa e alle istituzioni internazionali”, ha dichiarato Julie Cogin, provost (prorettore, ndr.) dell’ateneo, sottolineando il legame tra l’identità cattolica dell’università e le grandi sfide culturali e sociali del nostro tempo. La cerimonia inaugurale si terrà il 22 settembre presso l’Acu Rome Campus e vedrà la partecipazione di rappresentanti ecclesiali, diplomatici e istituzionali. Fondata nel 1991, l’Australian Catholic University è oggi tra le principali università cattoliche del mondo, con una forte specializzazione nelle scienze della salute, nella formazione degli insegnanti, nelle discipline umanistiche, nel diritto, nell’economia, nella filosofia e nella teologia.