Parlamento Ue: eurodeputati segnalano i temi della protezione sociale e del costo della vita

(Strasburgo) Carovita, povertà e crisi abitativa devono restare al centro dell’agenda europea. “La casa non è soltanto una questione di disuguaglianza sociale, ma anche di competitività economica: imprese e aziende pubbliche non riescono a trovare e trattenere i lavoratori”. Irene Tinagli, presidente della commissione speciale sulla crisi degli alloggi, richiama l’emergenza che colpisce numerose città in cui insegnanti, infermieri e autisti non riescono più a permettersi un affitto vicino al luogo di lavoro. Positiva la possibilità di raddoppiare gli investimenti in alloggi accessibili attraverso i fondi di coesione, ma servono risorse dedicate nel prossimo bilancio settennale e “strumenti concreti affinché la crisi abitativa non diventi permanente”. Secondo la presidente della commissione Occupazione e Affari sociali del Parlamento europeo, Li Andersson, è invece importante che “ciascun membro della società senta di avere qualcosa da proteggere”, ricordando come il costo della vita e l’aumento dei prezzi sono la prima priorità indicata dai cittadini europei, seguita da salute pubblica, povertà ed esclusione sociale. Per sventare il rischio di non centrare gli obiettivi per il 2030 sulla riduzione delle persone a rischio di povertà, l’eurodeputata torna a chiedere un Fondo sociale europeo autonomo e un Quality Jobs Act ambizioso, con regole su IA e algoritmi nel lavoro, catene di subappalto, rischi psicosociali e diritto alla disconnessione. “L’Europa deve dimostrare di ascoltare i cittadini e di avere la volontà politica di migliorare la loro vita quotidiana”, conclude.

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