Parlamento Ue: Kallas, “la guerra in Ucraina non finirà finché Putin non sarà fermato”

(Strasburgo) “L’Europa non ridurrà il sostegno all’Ucraina mentre la Russia intensifica l’escalation”. Intervenendo dall’emiciclo di Strasburgo, l’Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, ha denunciato ieri l’aumento degli attacchi ibridi russi dall’invasione del 2022. Nelle ultime 48 ore, ha ricordato, una nave russa ha lanciato razzi di segnalazione contro un elicottero danese, jet Nato hanno abbattuto un drone sulla Lituania, un treno passeggeri è stato colpito vicino al confine ucraino e la Polonia ha recuperato un drone nelle proprie acque. “Non sono incidenti, ma tentativi calcolati di indebolire la nostra determinazione e mettere alla prova l’unità”. E ancora: “Putin non si fermerà finché non sarà fermato. Se la Russia assume rischi maggiori, l’Europa deve imporle costi maggiori”. Le sanzioni Ue, ha aggiunto Kallas, hanno già sottratto mille miliardi di euro all’economia russa, mentre Bruxelles è al lavoro per preparare un nuovo pacchetto di sanzioni. Sul fronte industriale, i relatori Lucia Yar e Henrik Dahl chiedono di accelerare l’Omnibus sulla difesa, con il quale snellire permessi per impianti di munizioni o riparazione che oggi richiedono fino a due anni. La proposta prevede uno sportello unico, un termine di 42 giorni lavorativi e il silenzio-assenso: “Non possiamo raccogliere fondi e poi spenderli al ritmo dei tempi di pace perché una fabbrica in attesa di autorizzazione non può produrre munizioni”, avvertono.

“La glorificazione dei criminali di guerra, la negazione del genocidio e il revisionismo sono incompatibili con i valori europei: non hanno posto nell’Ue né nei Paesi candidati”. Lo ha dichiarato in plenaria la commissaria all’Allargamento, Marta Kos, definendo “profondamente sconvolgenti” le immagini del funerale di Ratko Mladić andato in scena nei giorni scorsi a Belgrado. “È incomprensibile che il responsabile di simili crimini venga onorato come un eroe”, ha aggiunto, criticando la presenza di ministri, funzionari e militari serbi insieme a esponenti dell’entità separatista della Republika Srpska, formalmente parte del territorio bosniaco. L’appello di Kos alla Serbia è a “smettere di usare il passato come barriera al futuro” e ad avviare una riconciliazione autentica. Belgrado ha un posto in Europa, ha concluso la commissaria, ma “non possiamo negoziare sulla dignità delle vittime”.

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