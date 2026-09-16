Libri: New York, domani presentazione del “Compendio sul diaconato” di Enzo Petrolino e consegna del Premio Bronzi di Riace

Sarà presentato il 17 settembre a New York il libro “Compendio sul diaconato” di Enzo Petrolino, nel corso di un incontro in programma alle 17.30 presso il Community Center di Brooklyn (8711 18th Avenue). Alla presentazione interverranno il diacono Bill Ditewig, don Luigi Portaruolo, Anna Robertson e lo stesso autore, presidente della Comunità del Diaconato in Italia, con la moderazione affidata a Josephine Maietta. A seguire si terrà la cerimonia di assegnazione del Premio internazionale dedicato ai Bronzi di Riace, giunto alla XXV edizione. L’iniziativa, ideata e promossa da Giuseppe Tripodi, approda negli Stati Uniti con una tappa dedicata alla valorizzazione di personalità che si distinguono nella promozione della cultura, delle istituzioni e delle eccellenze italiane nel mondo. L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Frank Naccarato, community leader di New York, mentre i lavori saranno presieduti e condotti da Giuseppe Tripodi, presidente del premio.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /