Ue: Von der Leyen, nostra Europa al fianco dei cittadini. Più solida che mai, ma soggetta a molte sfide

(Photo European Parliament)

(Strasburgo) “Era il tempo migliore, era il tempo peggiore”. Inizia citando Charles Dickens il Discorso sullo stato dell’Unione, che la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, pronuncia al Parlamento europeo. Dickens descrive l’Europa ai tempi della Rivoluzione francese. “Ed è anche una descrizione calzante del mondo in cui viviamo oggi. La velocità del cambiamento è incredibile. Le sfide sono eccezionali. Dunque, se guardo all’Europa di oggi, la mia conclusione è questa: lo stato della nostra Unione è più solido che mai. Eppure, lo stato della nostra Unione può anche apparire più precario che mai”. “Queste due affermazioni possono sembrare incompatibili. Ma sono entrambe vere. E riflettono questi tempi eccezionali. Quest’epoca complessa, fatta di grandi possibilità e grandi pericoli, che tutti i Paesi cercano di attraversare. In questo mondo – dice Von der Leyen davanti agli eurodeputati – l’Europa ha scelto di tracciare la propria strada. Il lavoro svolto negli ultimi anni sta dando i suoi frutti: sta emergendo un’Europa più forte e indipendente. È un’Europa che sta garantendo la propria prosperità. Un’Europa che si sta affrancando dalla nostra dipendenza tossica dai combustibili fossili russi. Che è diventata la maggiore potenza commerciale del pianeta. Che sta trasformando la propria politica industriale pur preservando il nostro modello sociale unico”. Aggiunge: “È un’Europa più capace che mai di difendersi. Un’Europa che ha radicalmente rinnovato il proprio approccio alla sicurezza interna. Che ha aumentato la spesa per la difesa di quasi l’80% solo negli ultimi cinque anni. È un’Europa che si dimostra solidale”, afferma forse con un eccesso di ottimismo. “Come facciamo sostenendo l’Ucraina mentre lotta per il suo futuro e per la nostra libertà. O come quando abbiamo difeso la Groenlandia di fronte alle minacce. O quando droni, attacchi ibridi o disinformazione prendono di mira le nostre democrazie. Tutto ciò dimostra una cosa: che l’Europa è al fianco dei cittadini europei. E che, nella fredda fragilità del mondo odierno, solo l’Europa può offrire ai cittadini una vera sovranità”.