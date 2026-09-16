Vescovi Marche: ieri e oggi ad Ancona la riunione, al centro l’Irc, l’iniziazione cristiana, la trasmissione della fede, il Cammino sinodale

Ieri 15 e oggi 16 settembre, si è riunita ad Ancona, presso il Pontificio Seminario regionale marchigiano Pio XI, la Conferenza episcopale marchigiana. I lavori si sono aperti con la riflessione spirituale di mons. Francesco Manenti sull’incontro di Filippo con l’Etiope (At 8,26-40), alla luce delle parole rivolte da Papa Leone XIV ai vescovi italiani al termine dell’Assemblea generale della Cei. In apertura del nuovo anno pastorale 2026/2027, i vescovi hanno dato ampio spazio alle attenzioni pastorali che accompagneranno il cammino delle Chiese delle Marche.

I vescovi hanno incontrato don Giuseppe Bianchini, direttore dell’Ufficio regionale per l’educazione, la scuola e l’insegnamento della religione cattolica, confrontandosi sulla situazione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole delle Marche e riconoscendo il valore educativo e culturale della presenza dei docenti di religione. È stata inoltre riservata attenzione alla vita del Pontificio Seminario regionale, la cui comunità formativa è in crescita.

Un momento centrale dei lavori è stato la riflessione sul documento “L’iniziazione alla vita cristiana nella prima età della vita e l’identità dei padrini e delle madrine. Linee fondamentali”, presentato da mons. Manenti. I vescovi hanno condiviso l’intento di approfondire nel corso dell’anno pastorale il tema della trasmissione della fede alle nuove generazioni, in chiave sinodale, coinvolgendo gli organismi di partecipazione e valorizzando le esperienze già presenti nelle diocesi. In questa prospettiva si è svolto anche il confronto sul Sinodo universale e sul Cammino sinodale delle Chiese in Italia.

La Conferenza ha infine fatto il punto sull’attività delle Commissioni regionali e sulle prossime iniziative: la celebrazione del decimo anniversario del terremoto del 2016, sabato 17 ottobre, e la celebrazione ecumenica in programma a Loreto lunedì 26 ottobre.

I lavori si sono conclusi con il pranzo fraterno insieme all’équipe formativa del Seminario.

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