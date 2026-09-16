Povertà: da oggi a Roma il primo workshop del Centro studi internazionale Leone XIV

Si apre oggi a Roma, al Pontificio Istituto Patristico Augustinianum, “Let everything be yours in common. The Frontiers of Poverty”, primo workshop internazionale del Centro studi internazionale Leone XIV, in collaborazione con lo stesso Augustinianum e la Facoltà teologica dell’Italia centrale. Due giornate di confronto interdisciplinare sulle nuove forme della povertà, che riuniranno teologi, filosofi, storici, economisti, giuristi, studiosi di politica internazionale e giovani ricercatori. Il titolo richiama l’espressione agostiniana “Abbiate ogni cosa in comune”. Costituito presso la comunità agostiniana di Santo Spirito a Firenze e dedicato a Papa Leone XIV, il Centro promuove ricerca, formazione e dialogo sui temi della vita sociale, politica e internazionale alla luce della tradizione agostiniana e della dottrina sociale della Chiesa. Dopo i saluti di p. Giuseppe Pagano, presidente del Centro, di p. Juan Antonio Cabrera, presidente dell’Augustinianum, e di p. Joseph Farrell, priore generale dell’Ordine di sant’Agostino, è prevista la lectio magistralis di Enrico Giovannini. Quattro le sessioni tematiche: dalla povertà nelle fonti bibliche e patristiche alle sfide contemporanee tra magistero, pace, diritto ed educazione con l’intelligenza artificiale; dalla povertà globale nel rapporto tra Chiese e religioni ai contributi dei giovani studiosi su migrazioni e accesso all’acqua. Le conclusioni sono affidate a p. Farrell. Il workshop è dedicato alla memoria di fra Severino Bussino, cui è legata una raccolta fondi destinata alle opere di carità del Papa attraverso l’Elemosineria apostolica.

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