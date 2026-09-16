Germania: rapporto annuale della “Chiesa mondiale”. 537 milioni per progetti di aiuto internazionale

La Conferenza ecclesiastica mondiale è un’associazione delle istituzioni della Chiesa cattolica attive a livello internazionale in Germania, presieduta dal vescovo di Augusta, mons. Bertram Meier. Oggi ne è stato pubblicato il rapporto annuale, “Chiesa mondiale 2025”. Nonostante la diminuzione dei finanziamenti, le organizzazioni cattoliche di aiuto umanitario, le diocesi e gli ordini religiosi sono riusciti a sostenere progetti di aiuto in tutto il mondo con 537 milioni di euro lo scorso anno. Hanno supportato progetti nei settori della pastorale, dell’istruzione, della sanità, della costruzione della pace e dell’agricoltura in Africa, Asia, America Latina ed Europa orientale, e hanno fornito aiuti di emergenza nelle zone di crisi. I progetti realizzati da parrocchie, associazioni cattoliche e scuole indipendentemente da diocesi, ordini religiosi e organizzazioni di aiuto non sono inclusi nella relazione e l’ammontare effettivo degli aiuti erogati è pertanto superiore a quello indicato nella odierna pubblicazione annuale. Il vescovo Meier, presidente anche della Commissione per la Chiesa universale della Conferenza episcopale tedesca, ha ringraziato i donatori che hanno reso possibile quest’opera: “Dietro l’impressionante cifra di 537 milioni di euro ci sono storie concrete che hanno avuto un esito positivo”, ha affermato in occasione della pubblicazione. “Non costruiamo strade o porti. I nostri progetti non sono pensati per dare impulso a intere economie. Ma portano cambiamenti nella vita di moltissime persone che trovano il coraggio di prendere in mano la propria vita. Questo è qualcosa che nessuna statistica può cogliere”, ha sottolineato Meier. Il rapporto annuale 2025 della Chiesa mondiale fornisce un resoconto di come sono stati utilizzati i fondi stanziati, suddivisi per continente ed ente promotore del progetto. I progetti della Chiesa mondiale sono finanziati principalmente tramite collette, donazioni e altre entrate come lasciti testamentari, nonché tramite le tasse ecclesiastiche.

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