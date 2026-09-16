Libri: una “grammatica interiore” per rimettere al centro responsabilità e bene comune

“Ovunque è il centro. Delle cose, della vita, della politica”. Questo il titolo (Rubbettino Editore) del libro‑intervista in cui Giuseppe Fioroni, vicepresidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e dell’Istituto Giuseppe Toniolo, ripercorre con Angelo Palmieri oltre quarant’anni di impegno pubblico. Il volume non è un’autobiografia, ma la ricostruzione di una “grammatica interiore” che ha guidato il suo servizio: una visione della politica radicata nello scoutismo cattolico e nutrita dalla Dottrina sociale della Chiesa. L’introduzione si apre con Paolo VI e con l’idea di una responsabilità che nasce dalla fede e si traduce in cura del bene comune. Nei capitoli scorrono le esperienze formative nell’Asci‑Agesci, la parrocchia di Viterbo, la scuola come comunità educante, la lotta al bullismo e alla dispersione, fino all’inaugurazione di una scuola nel Casertano nonostante atti vandalici. Una traiettoria accompagnata dai maestri della tradizione cattolico‑democratica – Sturzo, De Gasperi, Maritain, Mounier, Toniolo, Moro – letti “come una genealogia viva capace di orientare ancora oggi il discernimento”. Il filo conduttore è la responsabilità dei cattolici nella vita pubblica: una presenza discreta e incisiva, “sale e lievito”, fondata su una laicità forte e su una fede che educa alla misura e al limite. Da qui l’appello a “una nuova classe dirigente formata nei corpi intermedi – parrocchie, associazioni, volontariato, scoutismo – e non affidata alla sola appartenenza anagrafica”. In uno dei capitoli del volume viene richiamato il magistero di Papa Leone XIV con l’invito a ricostruire l’impegno comunitario coinvolgendo istituzioni, famiglie, scuola, associazioni e territori. Nel dialogo compaiono riferimenti all’enciclica Magnifica Humanitas, al tema dell’intelligenza artificiale e alla continuità con la Rerum Novarum.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /