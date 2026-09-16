Maltempo: Protezione civile, “piogge e temporali al Centro-Nord. Allerta arancione in Liguria e Emilia-Romagna, gialla in otto Regioni”

“Il transito di una perturbazione di origine atlantica sull’Europa centrale interesserà, a partire dalla serata odierna, le Regioni settentrionali italiane con fenomeni temporaleschi anche intensi, soprattutto nella mattinata di domani”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso un “avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalle prime ore di domani, giovedì 17 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Toscana”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica”.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 17 settembre, allerta arancione su ampi settori della Liguria e su parte dell’Emilia-Romagna. Valutata, inoltre, allerta gialla sull’intero territorio di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Umbria e su settori di Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana.

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