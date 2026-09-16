Leone XIV: Faggioli, “sta ricostruendo il rapporto con gli Usa”

“Il conclave del 2025 ha rotto il tabù di un Papa americano, e il presidente americano ha rotto il tabù che non si possa attaccare il Papa”. Lo ha detto Massimo Faggioli, professore ordinario presso il Dipartimento di teologia e scienze religiose della Villanova University, intervenendo al dibattito su “La politica estera di Papa Leone XIV”, organizzato dall’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. “Papa Leone sta rifacendo in modo costruttivo e ricostruttivo il rapporto tra il Vaticano e la Santa Sede, dopo il pontificato di Francesco che aveva avuto un rapporto molto difficile e problematico”, ha spiegato il relatore: “Se prima il triangolo era molto acuto, e la distanza molto problematica sia con la Chiesa Usa, sia con il potere politico, ora il triangolo è meno verticale: c’è ancora una tensione con il potere politico, con la Casa Bianca, ma c’è molta più collaborazione e un rapporto molto più strategico con la Chiesa americana, tanto che ora, ad esempio sull’immigrazione, l’unica vera opposizione è la Conferenza episcopale americana”. Tra gli aspetti problematici del rapporto tra Leone, “un Papa diversamente americano”, e la Chiesa Usa, Faggioli ha citato la visione della storia e del mondo, che per la Chiesa americana ha accenti apocalittici: “Noi leggiamo la Bibbia alla luce della storia, negli Usa si legge la storia attuale alla luce della Bibbia”.

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