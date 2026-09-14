Parlamento Ue: Metsola ricorda le vittime degli incendi e Emma Bonino. “Vita dedicata alla difesa della libertà”

(Foto Parlamento europeo)

(Strasburgo) Il Parlamento europeo torna a riunirsi in plenaria a Strasburgo dopo la pausa estiva, nella sessione caratterizzata dal Discorso sullo stato dell’Unione, previsto per mercoledì mattina. Alla ripresa dei lavori, la presidente Roberta Metsola ha ricordato l’ondata di incendi senza precedenti che ha travolto l’Europa questa estate: “Chi lavorava negli ospedali ha lottato per proteggere i pazienti in condizioni di temperatura insopportabili sul posto di lavoro. I genitori hanno cercato di proteggere i propri figli in edifici non adatti a sopportare quel caldo”. Un lungo applauso da parte dell’emiciclo in segno di ringraziamento per le persone intervenute per fronteggiare l’emergenza, ma anche nel ricordo delle migliaia di persone che hanno perso la vita. Quindi un passaggio sull’Iran: “La situazione rimane terribile per molte persone, in particolare per i giovani, la cui unica colpa è stata chiedere quella libertà che noi diamo per scontata”. Metsola ricorda in particolare il caso delle gemelle Taraneh e Romina Rahimi, vittime di violenze e “crudeltà al di là di ogni immaginazione” da parte delle forze vicine al regime, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, che Strasburgo ha designato come organizzazione terroristica. La presidente dell’Eurocamera rivolge poi un pensiero alla recente scomparsa di Emma Bonino: “Eurodeputata, commissaria europea, deputata, ministra e senatrice della Repubblica italiana, Bonino ha dedicato la sua vita alla difesa della libertà e dell’uguaglianza, contribuendo a costruire una società più giusta”. Infine, un minuto di silenzio per la morte dell’ex presidente del Parlamento, Klaus Hänsch: “Un europeo coraggioso, fermo nei suoi principi, che ha guidato quest’Aula in un momento di profondo cambiamento per l’intera Unione”, ha detto Metsola.

Il Parlamento europeo, altra notizia della giornata a Strasburgo, aprirà una sede distaccata a Ottawa per rafforzare ulteriormente le relazioni parlamentari tra l’Unione europea e il Canada. Con una nota diramata oggi pomeriggio, l’Eurocamera ha ufficializzato la decisione del gabinetto della presidente, Roberta Metsola, a pochi giorni dalla visita ufficiale al Parlamento europeo del primo ministro canadese, Mark Carney, atteso giovedì 17 settembre a Strasburgo. “In un momento in cui il mondo sta diventando sempre più imprevedibile, i partner che condividono gli stessi valori devono collaborare ancora più strettamente”, ha dichiarato Metsola. “L’Europa e il Canada condividono valori, interessi e un impegno per lo stesso ordine internazionale basato sulle regole. La nostra nuova presenza a Ottawa trasformerà questa partnership in una cooperazione parlamentare ancora più stretta, dalla sicurezza e dal commercio transatlantici all’Artico e a tutte le sfide che affrontiamo insieme”. L’ufficio distaccato – che da Strasburgo chiamano “antenna” – sarà il decimo al di fuori dei confini Ue e rivestirà un compito particolarmente delicato alla luce proprio della crescente attenzione internazionale sull’area artica, ritenuta “strategica” sia per l’Unione europea che per il Canada e al centro degli equilibri geopolitici tra i grandi attori internazionali.