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Diocesi: Campobasso-Bojano si prepara a celebrare Maria Santissima Addolorata, patrona del Molise

Domani, la basilica dell’Addolorata, santuario di Castelpetroso, celebra la solennità di Maria Santissima Addolorata, patrona del Molise. Nel corso della giornata verrà celebrata la messa alle 10.30, alle 12 e infine alle 17; la liturgia delle 12 sarà presieduta da mons. Biagio Colaianni, arcivescovo di Campobasso-Bojano. Nella liturgia della Chiesa, il 15 settembre è memoria della Beata Vergine Maria Addolorata e per il santuario è una data che si intreccia con un’altra ricorrenza importante per la comunità: quella della posa della prima pietra della basilica, il 28 settembre 1890, voluta dal vescovo Francesco Macarone Palmieri dopo il riconoscimento degli eventi legati alle apparizioni della Vergine Addolorata a due contadine.

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