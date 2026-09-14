Spiritualità: Prato, oggi i Cavalieri del Santo Sepolcro celebrano la solennità della Santa Croce alla Madonna del Giglio

In occasione della festa dell’Esaltazione della Santa Croce, i Cavalieri della delegazione di Prato si ritroveranno nel santuario della Madonna del Giglio per una solenne celebrazione eucaristica oggi, alle 18.30, presieduta dal rettore del santuario, mons. Giovanni Bartolini. “Per l’Ordine il giorno dell’Esaltazione della Santa Croce è una solennità”, spiega il delegato della delegazione pratese, Mario Battiato Musmeci, ricordando come in Toscana la ricorrenza sia particolarmente sentita anche a Lucca, dove ogni anno si svolge la tradizionale “Luminara”, processione che coinvolge l’intera città. A Prato la celebrazione si tiene invece nel santuario della Madonna del Giglio, affidato da quattro anni alla custodia dei Cavalieri del Santo Sepolcro. “La nostra non è una festa riservata all’Ordine”, sottolinea Battiato Musmeci. “Sono invitati anche i membri dell’Ordine Costantiniano e tutti coloro che desiderano condividere questo momento di devozione e di fede”. La delegazione pratese dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro è composta da circa quaranta membri, tra ecclesiastici e laici.

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