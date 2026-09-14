Diocesi: Reggio Calabria, domani mons. Peña Parra presiedere il pontificale per la Solennità della Madonna della Consolazione

Sarà mons. Edgar Peña Parra, Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino a presiedere, domani, martedì 15 settembre, il solenne pontificale nella Solennità di Maria, Madre della Consolazione, momento culminante delle festività mariane della “Avvocata del popolo reggino”. Nella Basilica Cattedrale la mattinata si aprirà con la prima Messa delle 7, seguita da quella delle 8. Alle ore 10 la Civica amministrazione rinnoverà l’offerta del cero votivo, uno dei gesti più antichi della festa, momento in cui la comunità civile “riconosce pubblicamente il legame della città con la sua Patrona”. Subito dopo la liturgia pontificale. Nel pomeriggio è previsto un solo appuntamento: alle 18 la Venerata Effigie sarà condotta in processione lungo le vie del centro storico per rientrare, poi, in Duomo alle ore 20 circa. Con la conclusione della processione termineranno i festeggiamenti mariani, l’Effigie resterà in Cattedrale fino a domenica 22 novembre quando, sempre in forma processionale, farà ritorno presso la Basilica dell’Eremo. La presenza del Nunzio prevista per domani evidenzia “in modo particolare il legame della Chiesa locale con il Papa e con la Santa Sede, poiché il nunzio rappresenta il Pontefice presso la Chiesa e presso le autorità del Paese in cui è inviato”, spiega la diocesi.

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