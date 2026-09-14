Padre Pio: San Giovanni Rotondo, da oggi le celebrazione in vista della festa liturgica del 23 settembre

Il 23 settembre si celebra la festa liturgica di san Pio da Pietrelcina morto nel convento dei Frati minori cappuccini a San Giovanni Rotondo, nella notte tra il 22 e il 23 settembre 1968. Nelle prime ore di quel giorno si confessò, rinnovò i voti francescani e rimase in preghiera stringendo il rosario, riuscendo a pronunciare solo “Gesù, Maria”. Morì nella sua cella alle 2.30, a 81 anni. Ai suoi funerali, il 26 settembre, parteciparono oltre centomila persone. Da oggi inizia la novena in preparazione alla festa. Fino al al 21 settembre, nella chiesa inferiore del santo a San Giovanni Rotondo ogni giorno alle 17.15 si tiene il rosario meditato (sabato e domenica nella chiesa superiore), seguito alle 17.45 dalla novena presso la reliquia del corpo di Padre Pio. Il calendario delle celebrazioni prevede, oggi, festa dell’“Esaltazione della santa Croce”, la messa delle 18 sarà presieduta da fr. Francesco Dileo, ministro provinciale della Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio. Domani la celebrazione sarà guidata da fr. Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi; il 16 da fr. Giulio Michelini, docente di Esegesi neotestamentaria. Il 17 settembre, nella ricorrenza dell’“Impressione delle Stimmate di san Francesco”, presiederà mons. Giuseppe Mengoli, vescovo di San Severo; il 18 settembre celebrerà fr. Guglielmo Alimonti, assistente dei Gruppi di preghiera di Padre Pio dell’Abruzzo e figlio spirituale di fra Pio. Il 19 settembre, alle 18, presiederà fr. Nicola Violante, ministro provinciale di San Michele Arcangelo dei Frati minori di Puglia‑Molise; alle 21 è prevista la fiaccolata mariana. Domenica 20 settembre, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, alle 10 la liturgia commemorativa delle stimmate di Padre Pio, presieduta da fr. Francesco Dileo, cui seguirà la processione con l’abito delle stimmate fino alla chiesa di San Pio. Nella chiesa del Santo, alle 11, messa presieduta dallo stesso ministro provinciale; alle 18 la celebrazione sarà guidata da mons. Nunzio Galantino, presidente emerito dell’Apsa. Il 21 settembre la messa delle 18 sarà presieduta da mons. Michele Autuoro, arcivescovo di Benevento. Il 22 settembre si terrà la veglia nella chiesa all’aperto di San Pio: alle 19 la liturgia di accoglienza presieduta da fr. Aldo Broccato, rettore del Santuario; alle 20 la catechesi di Andrea Riccardi; alle 21 l’adorazione eucaristica vocazionale guidata da fr. Claudio Ricci; alle 22.30 il rosario con fr. Francesco Dileo; alle 23.45 la novena conclusiva con fr. Rinaldo Totaro.

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