Formazione professionale: Forma nazionale, don Giuliano Giacomazzi nuovo presidente

Si è tenuta l’11 settembre, presso la sede della Cei, l’Assemblea elettiva di Forma nazionale. L’incontro ha sancito un momento di passaggio di consegne: dopo 12 anni di mandato, Paola Vacchina lascia la guida dell’associazione a don Giuliano Giacomazzi, salesiano e direttore generale del Cnos-Fap.

Unanime il ringraziamento dell’Assemblea a Paola Vacchina per la dedizione e il rigore dimostrati in oltre un decennio di servizio.

Accogliendo la nomina, don Giacomazzi ha espresso profonda gratitudine per la fiducia ricevuta: “C’è in tutti noi la certezza che la formazione professionale rappresenti una reale leva di sviluppo per i giovani, specialmente per i più fragili, così come per gli adulti”.

Il nuovo Consiglio direttivo è costituito, oltre che dal presidente Giacomazzi, dai vicepresidenti Paola Vacchina (Enaip) e Stefano Mastrovincenzo (Ial) e dai consiglieri: suor Manuela Robazza (Confap), Federico Pendin (Csl), Antonio Borea (Confcooperative), Riccardo Giovani (Confartigianato), Marco Muzzarelli come membro invitato permanente (Confap). Segretario generale Dario Odifreddi (Csl) e sindaco/revisore dei conti Giorgio D’Antoni (Efal).

L’Assemblea si è aperta con l’intervento di don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale sociale e il lavoro della Cei, che ha richiamato il valore del legame con l’associazione: “Il rapporto con Forma e con la formazione professionale che si ispira alla Dottrina sociale della Chiesa ci fa bene, perché ci consente di mantenere un contatto vivo con il mondo del lavoro e delle fragilità”.

Don Bignami ha poi citato il passaggio n. 156 dell’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, ricordando come l’innovazione tecnologica, l’automazione e l’intelligenza artificiale debbano essere governate con criteri sociali di tutela, riqualificazione e centralità della persona. Richiamando il testo pontificio, ha sollecitato l’impegno di tutti sulla formazione continua, affinché il lavoro possa essere concretamente “più sicuro, più creativo e più dignitoso”.

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