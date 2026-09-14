Sangue: Avis Toscana, “torniamo a donare. Insieme possiamo fare la differenza”

“Abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno di sangue e di plasma”. È l’appello che Avis Toscana rivolge alle toscane e ai toscani dopo un’estate particolarmente difficile per le donazioni. Il Centro nazionale sangue ha segnalato una carenza diffusa di emazie in Italia, in particolare del gruppo 0 positivo. “Per questo settembre deve essere il mese della ripartenza”, sottolinea la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze, chiedendo a chi dona abitualmente di programmare il prossimo appuntamento, a chi ha già donato di tornare a farlo e a chi non ha mai donato di informarsi e compiere questo primo passo. L’appello riguarda sia il sangue sia il plasma, “indispensabile per produrre farmaci utilizzati ogni giorno per curare tante persone”. “La disponibilità di entrambi è fondamentale per garantire continuità alle cure”, spiega Firenze. La presidente richiama quindi il valore della cultura del dono in una società “sempre più improntata all’individualismo”: “La nostra regione è un alfiere della cultura del dono e oggi abbiamo bisogno di rimettere in moto questa straordinaria energia”. “Donare significa mettere a disposizione una parte di sé per qualcuno che non conosciamo e che, proprio grazie a quel gesto, potrà ricevere una cura, affrontare un intervento, avere una possibilità in più”, aggiunge Firenze, definendo la donazione “un gesto semplice che diventa solidarietà, responsabilità e comunità”. Infine l’appello: “Quando un malato rischia di non avere il sangue o i farmaci di cui ha bisogno, è un fallimento per tutti noi”. “Oggi quella catena del dono ha bisogno di tutti. Torniamo a donare. Insieme possiamo fare la differenza”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /