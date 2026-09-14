Salute e solidarietà: Marsala, al via domani una traversata fino a Tunisi per raccogliere fondi per un progetto di ricerca per la salute infantile nei Paesi con risorse limitate

Prende il via in Sicilia, domani 15 settembre, alle ore 6,30, dal Molo della Società Canottieri Marsala (Lungomare Boeo 9), un’impresa eccezionale: The Smuggle, una traversata a scopo benefico del Mar Mediterraneo in canoa surfski. A compierla saranno Andrea Menga, 23 anni, originario di Monopoli, e Giovanni De Carlo, 27 anni, di Chiavari, neolaureato, entrambi studenti di Medtec, corso di Laurea internazionale in Medicina e Chirurgia e in Ingegneria Biomedica di Humanitas University e Politecnico di Milano, che fornisce doppio titolo di studio. E proprio attraverso gli studi, i due giovani – in particolare De Carlo per la sua tesi di laurea – si sono trovati a collaborare al progetto Safer: un dispositivo medico per il supporto respiratorio in Paesi a basso reddito ideato da Raffaele Dellacà, docente del Politecnico di Milano e di Medtec, e vincitore nel 2020 di un Polisocial Award.
Medici con l’Africa Cuamm, a cui i due studenti sono legati come volontari nel Gruppo di Milano, è partner per lo studio clinico che si svolgerà in Uganda, per cui sono necessari fondi per proseguire nel percorso di validazione e finalizzazione del dispositivo.
Da qui l’idea della traversata fino a Tunisi per raccogliere fondi: 273 km, lunghe ore di pagaiata, condizioni meteo-marine variabili e sfide logistiche metteranno alla prova Andrea e Giovanni, per accendere un riflettore su un dramma silenzioso: la mortalità neonatale nei Paesi a basso reddito. Il nome del progetto, “The Smuggle”, nasce da qui: contrabbandare, in senso simbolico, salute e possibilità di cura verso i luoghi che ne hanno meno.
“Il 98% della mortalità infantile sotto i 5 anni si concentra nei Paesi a basso reddito e il 46% di questi decessi è legato a problemi respiratori nei neonati – spiega Andrea Menga –. Safer è uno strumento innovativo, un dispositivo salva-vita soprattutto per contesti a basse risorse come l’Africa, e in particolare per il trasporto in ambulanza dai centri di salute periferici all’ospedale, dove ci sono strumentazioni più adeguate”. La peculiarità di Safer, infatti, è che combina un ventilatore meccanico con un apparecchio che estrae l’ossigeno direttamente dall’aria, in un unico dispositivo trasportabile e indipendente. “Purtroppo però la fase di studio, ricerca e validazione, indispensabile per iniziare a produrre e utilizzare Safer, era in stallo per mancanza di fondi – continua Menga –. Così ci siamo messi in gioco e abbiamo pensato a un modo per raccogliere i finanziamenti necessari per continuare questo progetto”.
L’obiettivo è raccogliere i fondi necessari per la fase di studio e validazione per 5 prototipi di Safer che saranno inviati in Uganda, dove gli operatori di Medici con l’Africa Cuamm potranno utilizzarli per i piccoli pazienti, in particolare per i trasporti in ambulanza verso l’ospedale di Aber e quello di Mbarara.
È possibile sostenere lo studio e la ricerca di Safer qui.
Salute e solidarietà: Marsala, al via domani una traversata fino a Tunisi per raccogliere fondi per un progetto di ricerca per la salute infantile nei Paesi con risorse limitate
Prende il via in Sicilia, domani 15 settembre, alle ore 6,30, dal Molo della Società Canottieri Marsala (Lungomare Boeo 9), un’impresa eccezionale: The Smuggle, una traversata a scopo benefico del Mar Mediterraneo in canoa surfski. A compierla saranno Andrea Menga, 23 anni, originario di Monopoli, e Giovanni De Carlo, 27 anni, di Chiavari, neolaureato, entrambi studenti di Medtec, corso di Laurea internazionale in Medicina e Chirurgia e in Ingegneria Biomedica di Humanitas University e Politecnico di Milano, che fornisce doppio titolo di studio. E proprio attraverso gli studi, i due giovani – in particolare De Carlo per la sua tesi di laurea – si sono trovati a collaborare al progetto Safer: un dispositivo medico per il supporto respiratorio in Paesi a basso reddito ideato da Raffaele Dellacà, docente del Politecnico di Milano e di Medtec, e vincitore nel 2020 di un Polisocial Award.