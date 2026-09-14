Salute e solidarietà: Marsala, al via domani una traversata fino a Tunisi per raccogliere fondi per un progetto di ricerca per la salute infantile nei Paesi con risorse limitate

(Foto Politecnico di Milano, Humanitas University e Cuamm)

Prende il via in Sicilia, domani 15 settembre, alle ore 6,30, dal Molo della Società Canottieri Marsala (Lungomare Boeo 9), un’impresa eccezionale: The Smuggle, una traversata a scopo benefico del Mar Mediterraneo in canoa surfski. A compierla saranno Andrea Menga, 23 anni, originario di Monopoli, e Giovanni De Carlo, 27 anni, di Chiavari, neolaureato, entrambi studenti di Medtec, corso di Laurea internazionale in Medicina e Chirurgia e in Ingegneria Biomedica di Humanitas University e Politecnico di Milano, che fornisce doppio titolo di studio. E proprio attraverso gli studi, i due giovani – in particolare De Carlo per la sua tesi di laurea – si sono trovati a collaborare al progetto Safer: un dispositivo medico per il supporto respiratorio in Paesi a basso reddito ideato da Raffaele Dellacà, docente del Politecnico di Milano e di Medtec, e vincitore nel 2020 di un Polisocial Award.

Medici con l’Africa Cuamm, a cui i due studenti sono legati come volontari nel Gruppo di Milano, è partner per lo studio clinico che si svolgerà in Uganda, per cui sono necessari fondi per proseguire nel percorso di validazione e finalizzazione del dispositivo.

Da qui l’idea della traversata fino a Tunisi per raccogliere fondi: 273 km, lunghe ore di pagaiata, condizioni meteo-marine variabili e sfide logistiche metteranno alla prova Andrea e Giovanni, per accendere un riflettore su un dramma silenzioso: la mortalità neonatale nei Paesi a basso reddito. Il nome del progetto, “The Smuggle”, nasce da qui: contrabbandare, in senso simbolico, salute e possibilità di cura verso i luoghi che ne hanno meno.

“Il 98% della mortalità infantile sotto i 5 anni si concentra nei Paesi a basso reddito e il 46% di questi decessi è legato a problemi respiratori nei neonati – spiega Andrea Menga –. Safer è uno strumento innovativo, un dispositivo salva-vita soprattutto per contesti a basse risorse come l’Africa, e in particolare per il trasporto in ambulanza dai centri di salute periferici all’ospedale, dove ci sono strumentazioni più adeguate”. La peculiarità di Safer, infatti, è che combina un ventilatore meccanico con un apparecchio che estrae l’ossigeno direttamente dall’aria, in un unico dispositivo trasportabile e indipendente. “Purtroppo però la fase di studio, ricerca e validazione, indispensabile per iniziare a produrre e utilizzare Safer, era in stallo per mancanza di fondi – continua Menga –. Così ci siamo messi in gioco e abbiamo pensato a un modo per raccogliere i finanziamenti necessari per continuare questo progetto”.

L’obiettivo è raccogliere i fondi necessari per la fase di studio e validazione per 5 prototipi di Safer che saranno inviati in Uganda, dove gli operatori di Medici con l’Africa Cuamm potranno utilizzarli per i piccoli pazienti, in particolare per i trasporti in ambulanza verso l’ospedale di Aber e quello di Mbarara.

È possibile sostenere lo studio e la ricerca di Safer qui.