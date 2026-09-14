Diocesi: mons. Gambelli (Firenze), “l’innalzamento di Gesù consiste nel suo abbassamento per farsi prossimo”

“L’innalzamento di Gesù consiste in verità nel suo abbassamento per farsi prossimo, come Buon Samaritano a chiunque è caduto, a chi è piagato nel corpo o nello spirito versando sulle sue ferite l’olio della consolazione e il vino della speranza”. Lo ha ricordato questa mattina, l’arcivescovo di Firenze, mons. Gherardo Gambelli, presiedendo nella basilica di Santa Croce la messa per la Festa dell’Esaltazione della Santa Croce.

Nell’omelia, il presule ha sottolineato come “l’amore del Signore (…) ci trasforma interiormente rendendoci nuove creature, capaci di conoscere sempre più intimamente il cammino della salvezza, nella remissione dei nostri peccati. Dio si rivela come colui che si fa conoscere nello stesso tempo in cui ci fa rinascere”. Per mons. Gambelli, “è importante anche per noi oggi prendere coscienza del male che ci provochiamo noi stessi ogni volta che ci allontaniamo dal Signore: ‘Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te’ (Nm 21,7)”. “I padri della Chiesa – ha proseguito – dicevano che conoscere il proprio peccato è un miracolo più grande che risuscitare i morti. Si tratta cioè di superare la presunzione di sentirci giusti, di poterci salvare da soli o la disperazione nella quale cadiamo a causa del senso di colpa per il male commesso”.

Dopo aver ricordato che “da alcuni anni è nata qui a S. Croce, l’idea di anticipare nella festa di oggi la celebrazione della Giornata mondiale dei poveri”, l’arcivescovo ha osservato che “ottocento anni fa san Francesco di Assisi seppe andare incontro alla morte chiamandola Sorella, proprio perché aveva vissuto un’esperienza profonda dell’amore di Dio, da cui nulla mai potrà separarci, attraverso la preghiera e l’amore per i poveri, facendosi lui per primo povero”. “Celebrando il Giubileo di questo evento, vogliamo custodirne la memoria nell’impegno concreto di seguire il suo esempio per la costruzione della civiltà dell’amore”, l’esortazione di mons. Gambelli, che ha concluso con un’invocazione: “San Francesco fratello nostro tu che ottocento anni or sono andavi incontro a sorella morte come un uomo pacificato intercedi per noi presso il Signore. Tu nel crocifisso di San Damiano hai riconosciuto la pace vera, insegnaci a cercare in lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che, disarmato, hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni intercedi perché diventiamo operatori di pace: testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo, coraggiosi costruttori della civiltà dell’amore”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /