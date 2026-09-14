Formazione: Pftim, aperte le iscrizioni alla sezione San Tommaso per “una teologia per la città”

Si aprono le iscrizioni per il nuovo anno accademico presso la sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale (Pftim). L’offerta formativa non si rivolge soltanto ai candidati al sacerdozio e alle persone consacrate, ma in particolare ai laici che desiderano acquisire una preparazione qualificata per l’Insegnamento della religione cattolica (Irc), per il servizio ecclesiale e per operare nel sociale e nella cultura.

L’offerta accademica è strutturata per accompagnare lo studente in un percorso di crescita modulare e completo, articolandosi su tre cicli di studi: I Ciclo – Baccellierato in Teologia, che qualifica all’Irc nelle scuole di ogni ordine e grado; II Ciclo – Licenza in Teologia (dogmatica o pastorale), che prepara all’insegnamento della teologia nei Seminari e negli Istituti superiori di scienze religiose (Issr), oltre che ad assumere compiti pastorali specializzati; III Ciclo – Dottorato in Teologia, che abilita all’insegnamento nelle Facoltà ecclesiastiche e nei centri universitari.

“La nostra Facoltà non è soltanto un luogo di studio, ma una vera comunità di ricerca e dialogo aperta alle sfide del mondo contemporaneo. Studiare teologia oggi significa acquisire strumenti critici e spirituali per interpretare la complessità del presente e mettersi al servizio della crescita culturale e umana del territorio. Invitiamo tutti coloro che cercano una formazione profonda e appassionata a varcare la porta della nostra sezione”, dice decano della Sezione San Tommaso, Francesco Asti.

Giuseppe Falanga, direttore dell’Ufficio Comunicazioni, aggiunge: “Vogliamo raccontare e vivere una teologia vicina alla gente, capace di parlare a uomini e donne di ogni età e percorso di vita. In piena sintonia con la visione del nostro arcivescovo, il card. Mimmo Battaglia, la nostra è una vera e propria ‘teologia per la città’, pensata per mettersi concretamente al servizio della comunità, della cultura e del riscatto sociale del nostro territorio”.

Le iscrizioni sono aperte ed è possibile iscriversi entro la prima metà di ottobre. La procedura si effettua interamente online sul sito ufficiale della sezione.

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