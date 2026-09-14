Turismo: L’Aquila, presentato il libro “Il cammino di Celestino”, itinerario spirituale nel cuore della Maiella

È stato presentato sabato pomeriggio a L’Aquila, nello scenario naturalistico del sentiero e della cappella di Madonna Fore, il nuovo libro di Barbara Gizzi, “Il cammino di Celestino. Il percorso classico nel cuore d’Abruzzo”. L’iniziativa, promossa dall’associazione aquilana “Le api nel cuore” e dall’“Associazione Comunità Laudato si’ L’Aquila-Trasacco”, ha offerto l’occasione per approfondire un itinerario che attraversa il cuore del Parco nazionale della Maiella sulle tracce di Pietro da Morrone, il futuro Celestino V. Nata dall’invito del Touring Club Italiano, la pubblicazione, spiegano gli organizzatori, propone al lettore un’esperienza di cammino che unisce dimensione antropologica, spirituale e contatto con la natura. Da Sulmona a Serramonacesca, il percorso ripercorre i luoghi legati all’eremita e santo abruzzese, invitando a uno stile di vita sobrio, fraterno e rispettoso del creato. Alla presentazione sono intervenuti il presidente dell’associazione “Le api nel cuore”, Gianluca Capanna, e il cappuccino fra Piero Sirianni, in rappresentanza della Comunità Laudato si’. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’ultima sezione del volume, che raccoglie testimonianze di resilienza e rinascita dei borghi della Maiella attraverso le storie di professionisti, operai e contadini tornati a vivere e lavorare sul territorio, valorizzando competenze ed esperienze maturate anche all’estero.

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