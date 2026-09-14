Leone XIV: Angelus, “il ricordo dell’11 settembre rinnovi il nostro impegno per la pace”

“Il ricordo del tragico avvenimento di venticinque anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera, che affidiamo all’intercessione della Vergine Maria”. Così il Papa, al termine dell’Angelus di ieri, ha ricordato il 25° anniversario degli attentati terroristici dell’11 settembre, negli Stati Uniti d’America. “Rinnovo le mie preghiere per quanti hanno perso la vita e per chi porta ancora le ferite di quel tragico giorno”, ha detto Leone XIV: “In un momento in cui conflitti e violenze affliggono tanti nostri fratelli e sorelle, invito tutti a pregare perché il Signore doni al mondo la pace”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /