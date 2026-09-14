Inizio anno scolastico: mons. Parisi (Lamezia), la scuola “non è chiamata a tappare le orecchie” ma punta ad “aprirle al massimo per favorire l’ascolto”

Vuole “infrangere le regole della consuetudine” il vescovio di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, rivolgendosi agli studenti in occasione dell’inizio dell’anno scolastico presentandolo come “una vera e propria provocazione”. Parte da un’opera classica riscoperta in queste ultime settimane, grazie alla riproposizione cinematografica fatta dal regista Christopher Nolan: l’Odissea. Il presule non entra nell’analisi

critica del film, molto “divisivo secondo il parere di alcuni esperti”, ma coglie la domanda che “la narrazione, pur appartenente a un mondo lontano dal nostro, pone a tutti noi, sorprendendoci con la sua schietta attualità”. “Per la precisione – scrive – mi concentrerò soltanto sul Canto XII, quello delle Sirene, reso da Nolan un’occasione per la profonda introspezione dell’eroe”. Il presule coglie l’occasione per sottolineare che la scuola “non è chiamata a tappare le orecchie, la sua missione anzi punta ad aprirle al massimo per favorire l’ascolto ad oltranza”. Ragazzi – scrive – “nessuno vi dovrà e potrà convincere di essere già arrivati alla conoscenza assoluta. Per questo motivo ascoltate sempre chi sa mettervi nel cuore una sana inquietudine, chi sa collocarvi davanti a domande cui è impossibile rispondere con un click. Ascoltate chi vi fa scoprire e, soprattutto, chi vi fa prendere coscienza che ‘non sapete’, non per umiliarvi, ma per spronarvi a studiare e farvi venire la voglia di apprendere. La scuola vi insegnerà a riconoscere le Sirene per comprendere quale sia il vostro canto tentatore e irresistibile”. Citando Omero mons. Parisi invita a salire sulla nave, “contemplando la vastità del mare ancora ignoto. Ci saranno tempeste

e bonacce e Sirene, tante e bellissime Sirene. Lanceranno il loro canto suadente propagandando comodità, successo, oppure paura o consenso o conoscenza. Ascoltatele, però chiedetevi: ‘Chi sta cantando’? ‘Che cosa mi sta promettendo’? ‘Dove mi vuole portare’? ‘Sono ancora io a scegliere’? ‘Sono ancora io a tenere il timone’? Perché la libertà non consiste nel non sentire nessun canto. La libertà consiste nel poterlo ascoltare senza perdere mai la rotta verso casa”. “Desiderate – è ancora l’invito – l’aurora! Si realizzerà in questo modo un grande insegnamento, cioè: che non bisogna avere paura del canto e che è necessario ascoltare senza perdere i capisaldi certi… imparando a chi

dare attenzione e verso dove andare. Questo significa non temere la conoscenza, ma di desiderarla abbastanza da accettare la fatica che richiede la traversata… anche nella notte oscura. Perché alla fine la vera libertà non consiste nel non essere legati a nulla, ma nel sapere a che cosa e a chi legarsi, come i tralci alla vite, direbbe il Vangelo”.

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