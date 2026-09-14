Diocesi: Concordia, a Spilimbergo la memoria del terremoto. Mons. Peña Parra (nunzio apostolico), “ricostruire è un verbo pasquale”

(Foto diocesi Concordia-Pordenone)

Un momento di preghiera, memoria e speranza ieri nel duomo di Santa Maria Maggiore a Spilimbergo per il 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Una celebrazione che ha suggellato anche l’apertura dell’anno pastorale 2026/2027 della diocesi di Concordia-Pordenone, unendo il ricordo delle 990 vittime del sisma allo slancio del cammino post-sinodale della comunità ecclesiale. A presiedere la liturgia è stato l’arcivescovo Edgar Peña Parra, nunzio apostolico in Italia e San Marino. Con lui hanno concelebrato il vescovo Giuseppe Pellegrini; il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia; il vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi; il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, e mons. Brice Armand Ibombo, vescovo di Ouesso in Congo, insieme ai parroci delle zone terremotate, ai diaconi, ai sacerdoti e a tutta la comunità diocesana. “Il 6 maggio 1976, in meno di un minuto, il terremoto fece tremare case e chiese, ma soprattutto sconvolse la vita di un’intera regione”, ha ricordato mons. Peña Parra, sottolineando che “dietro i numeri ci sono storie concrete: nomi, volti, affetti e vite cambiate per sempre”. Rievocando la vicinanza del Signore come pastore che non abbandona il gregge e il gesto di san Paolo VI, che inviò roulotte agli sfollati, il presule ha lodato la risposta del popolo friulano sottolineando che “le crisi mettono a nudo ciò che abita nel cuore umano. Non ci rendono automaticamente migliori: ci pongono davanti a una scelta. Il terremoto fece emergere il meglio di questa terra: il Friuli non si lasciò spezzare. La ricostruzione allora non fu soltanto di pietre: fu ricostruzione di legami, di fiducia e soprattutto di speranza”. Richiamando l’apostolo Paolo, il nunzio ha esortato a sentirsi pietre vive: “Una pietra isolata rimane esposta; unita alle altre diventa dimora, riparo, luogo in cui una vita può crescere”. Un mandato che si salda con la nuova lettera del vescovo “Liberi per amare e per servire”: “Ricostruire è un verbo profondamente pasquale. Significa credere che nessuna notte è definitiva, che nessuna pietra sepolcrale può trattenere per sempre la vita e che Dio può far germogliare un nuovo inizio persino dalle nostre macerie. Non abbiate paura di essere una Chiesa missionaria, che rimane accanto all’umanità ferita”.