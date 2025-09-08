Scuola: Società San Vincenzo De Paoli, da Nord a Sud una rete che sostiene bambini e ragazzi

(Foto Società San Vincenzo De Paoli)

Il ritorno a scuola non è uguale per tutti. Per molte famiglie, settembre porta con sé preoccupazioni e difficoltà: mancano strumenti essenziali come zaini, quaderni e astucci. La Società di San Vincenzo De Paoli, attraverso le sue Conferenze locali e i Consigli Centrali distribuiti in tutta Italia, trasforma il “back to school” in un’occasione di inclusione e speranza, offrendo a bambini e ragazzi ciò che serve per iniziare l’anno scolastico con dignità e pari opportunità.

A Terni, l’Emporio Bimbi dal 2016 è diventato un punto di riferimento: 680 nuclei familiari e quasi 1.200 bambini di 37 nazionalità hanno ricevuto materiale scolastico essenziale. “I bambini vanno aiutati e hanno diritto a integrarsi nella società e nel mondo scuola – spiega Antonella Catanzani, responsabile del progetto –. Questi strumenti diventano per loro il biglietto d’ingresso per sentirsi parte della comunità”.

A Monza, nel 2024, quasi 1.300 famiglie hanno ricevuto supporto concreto: “Ogni giorno cerchiamo di dare sostegno alle persone in difficoltà – afferma Claudia Beltrame, membro dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale di Monza –. Proprio in questi giorni, grazie alla collaborazione con la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni di Muggiò, abbiamo consegnato zaini e materiale scolastico a 300 bambini della scuola primaria, un segnale concreto di entusiasmo e pari opportunità”.

Il doposcuola di Rho Magenta vede 35 studenti della scuola secondaria impegnati in un percorso che li aiuta a sviluppare autonomia, metodo di studio e capacità personali, seguiti da volontari, psicologi e formatori. “Il doposcuola non è solo supporto nello studio, ma un vero percorso educativo – spiega Nelly Minardi, presidente del Consiglio Centrale – che aiuta i ragazzi a crescere e acquisire fiducia in se stessi”.

In Sicilia, a Vittoria, il progetto “Lo zaino sospeso”, sostenuto dal Club Lions locale, ha permesso di raccogliere e distribuire materiale scolastico a 118 alunni seguiti dalle dieci Conferenze attive sul territorio. A Caltagirone, la Conferenza Santa Caterina da Siena-San Giorgio segue 40 famiglie e 34 bambini e ragazzi, garantendo sostegno costante oltre la semplice distribuzione di strumenti scolastici. A Termini Imerese, invece, prende avvio la 2ª edizione del concorso scolastico “Educare alla pace”, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per promuovere valori di cooperazione e solidarietà.

La San Vincenzo De Paoli investe anche sui giovani delle superiori con il progetto nazionale “ScegliAmo Bene”, promosso dal Settore Carcere e Devianza. L’iniziativa prevede laboratori, incontri con esperti e attività pratiche per riflettere sulla legalità, la responsabilità delle scelte e l’impegno civico. Gli studenti hanno anche la possibilità di sperimentarsi come volontari, contribuendo direttamente a progetti sociali locali. La prima edizione partirà da Brescia e si estenderà progressivamente a livello nazionale, coinvolgendo tutte le scuole superiori presenti nei territori con Conferenze vincenziane. A Vittorio Veneto, già 5 istituti superiori hanno aderito, arricchendo il sostegno agli studenti con doposcuola, trasporto pubblico e borse di studio per chi merita ma ha difficoltà economiche.