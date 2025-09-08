Cooperazione: Fondazione Giovanni Paolo II, al via progetto per la nascita di cooperative agricole in Burkina Faso

Partiranno domani, martedì 9 settembre, per il Burkina Faso, Paolo Turini e sua moglie Caterina Più. Dalla Toscana, più precisamente da Montevarchi in provincia di Arezzo dove sono stati salutati dalla comunità parrocchiale, i due tornano in missione a distanza di 30 anni nei territori dove i si sono conosciuti e hanno visto nascere la propria famiglia. Nello Stato dell’Africa occidentale Paolo assumerà l’incarico di responsabile del progetto della Fondazione Giovanni Paolo II “Bef – Burkina formazione e impegno. Strumenti per la creazione di lavoro”, che punta a promuovere la formazione tecnica e lo sviluppo rurale, in continuità con una vita spesa all’insegna della vocazione missionaria, strettamente legata proprio al Burkina Faso. La Fondazione Giovanni Paolo II, nata nel 2007, ha all’attivo più di 60 progetti, operando in 17 paesi nel mondo con la mission di sostenere e accompagnare persone e comunità in difficoltà; in particolare l’iniziativa che vedrà coinvolti Turini e sua moglie prevede la crescita di 30 cooperative agricole, con l’obiettivo di migliorare la produzione e rafforzare la rete di vendita, favorendo così nuove opportunità di lavoro e autosostentamento. Partner del progetto è anche il Cipa, che si occuperà della formazione tecnica e dell’innovazione nei laboratori.

