Terzo settore: Toscana, al via bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” per favorire il ricambio generazionale nelle organizzazioni

Promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano per favorire il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni. Questi sono gli obiettivi del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” promosso da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il contributo di Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, Fondazione Cr Firenze, Fondazione Livorno, Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Pisa, Fondazione Caript, Fondazione Cassa di risparmio di Prato, Fondazione Cassa di risparmio di San Miniato, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cassa di risparmio di Volterra.

Possono presentare i progetti tutti gli enti iscritti al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) limitatamente alle sezioni a) “organizzazioni di volontariato” e b) “associazioni di promozione sociale” con sede legale in Toscana, nonché le onlus iscritte all’Anagrafe Unica della Toscana di cui al d.lgs. n. 460/1997 (da ora in poi “enti”) con esclusione delle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e degli enti soci di Cesvot. Gli enti possono presentare progetti solo se riuniti in un gruppo e con sede legale nella stessa Delegazione territoriale di Cesvot. Al bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” sono destinati 445mila euro di cui 230mila da Regione Toscana – Giovanisì, e 215mila dalle 11 Fondazioni bancarie della regione. Attraverso il bando verranno finanziati 89 progetti, le specifiche dei budget su ciascun territorio sono riportate nel bando. Gli enti potranno presentare le loro proposte dal 7 febbraio fino alle ore 13 di lunedì 11 marzo compilando il formulario online disponibile sul sito www.cesvot.it.

