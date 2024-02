Diocesi: Trieste, domani conferenza sugli “Impatti dell’idrogeno nella transizione energetica”

Domani, giovedì 8 febbraio, alle ore 18, presso il Centro Pastorale Paolo VI, in via Tigor 24/1, a Trieste, si terrà la conferenza sul tema “Impatti dell’idrogeno nella transizione energetica”, promossa dall’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro di Trieste, in collaborazione con l’Associazione Studium Fidei e l’Ucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti). A presentare la conferenza sarà mons. Ettore Malnati, presidente di Studium Fidei.

Seguiranno poi le relazioni di Maurizio Fermeglia, docente presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste, sul tema “Idrogeno ed energia: i colori dell’idrogeno” e di Rodolfo Taccani, docente presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste, sul tema “Economia dell’idrogeno: progetti e prospettive per il Friuli Venezia Giulia”. Modera l’incontro Roberto Gerin, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro.

È possibile partecipare in presenza, oppure seguire in diretta streaming sul canale YouTube “Parrocchia Nostra Signora di Sion Trieste”, in differita su Radio Nuova Trieste (venerdì ore 16 e sabato ore 21.30). La conferenza sarà poi trasmessa su Tele4 (domenica 11 febbraio alle ore 16.15).

