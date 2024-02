Diocesi: Reggio Calabria-Bova, le iniziative per la Giornata del malato e la peregrinatio della statua della Madonna di Lourdes

La diocesi di Reggio Calabria-Bova si prepara a celebrare la Giornata mondiale del malato che ricorre domenica 11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes. Due, si legge sull’Avvenire di Calabria, i momenti significativi per quel giorno. Si inizia alle 9,30 con la santa messa solenne nella cappella del grande ospedale metropolitano (Gom), durante la quale sarà recitata la preghiera del malato e impartita la benedizione agli ammalati. La celebrazione a livello diocesano è, invece, alle ore 16. Sarà ospitata nella forania di Bova. L’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, mons. Fortunato Morrone, presiederà la santa messa nella parrocchia di Palizzi Marina.

I giorni che precedono la Giornata mondiale coincidono, tra l’altro, con la tappa nella diocesi reggina-bovese della peregrinatio della statua della Madonna di Lourdes, a cura dell’Unitalsi.

La statua di Nostra Signora di Lourdes sarà accolta oggi, mercoledì 7 febbraio, in cattedrale, alle ore 17. Subito dopo, alle 17,30, ci sarà la recita del Rosario. Alle 18, l’arcivescovo Morrone presiederà la santa messa. A chiudere la giornata un momento di preghiera alle 20 presso la parrocchia del Santissimo Salvatore.

Il programma della tappa reggina della statua di Maria proveniente da Lourdes prosegue giovedì 8, alle 8,30, con la messa presso la stessa parrocchia del Santissimo Salvatore. Subito dopo il simulacro sarà trasportato alla volta dell’Hospice “Via delle Stelle”, dove sarà accolto alle 9,30. Sempre giovedì, alle 11, la statua sarà accolta presso l’ingresso principale del presidio ospedaliero “Riuniti” del Gom.

Ad accompagnare la statua ancora l’Unitalsi di Reggio Calabria; l’assistente diocesano don Antonio Bacciarelli presiederà la santa messa nell’aula “Spinelli”. Ad animare la liturgia, il Coro ospedaliero del Gom. Ci sarà, quindi, la benedizione degli ammalati presenti.

Venerdì 9, alle ore 16, nella cappella del Gom sarà, invece, condiviso il momento di preghiera e ringraziamento a Dio per i curanti “Invece un Samaritano” e trasmesso in diretta YouTube.

